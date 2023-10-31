Ракетный удар по центру Херсона: куда попали оккупанты — ужасные видео последствий

В результате атаки пострадали люди и полдесятка транспортных средств.

Днем во вторник, 31 октября, Россия атаковала ракетой центральный район Херсона. Под ударом оказалась автобаза.

Представители власти показали в Сети последствия атаки противника.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате ракетного удара полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств. Также есть пострадавшие.

"Пострадали два работника. У 34-летнего водителя — ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. Сейчас пострадавшие находятся в больнице", — говорится в сообщении.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил, что оккупанты нанесли удар по Центральному району Херсона около 11:00.

Ракетный удар по центру Херсона: появилось видео последствий

Напомним, утром 31 октября Россия снова обстреляла Херсон, в результате атаки есть жертва и раненый. В пригороде попали в автомобиль, в котором находился мужчина. Он сгорел заживо.

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