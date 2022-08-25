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Ракетный удар по Чаплиному: количество погибших увеличилось до 25, среди них дети

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Ракетный удар по Чаплиному: количество погибших увеличилось до 25, среди них дети

Оккупанты ударили по поселку вчера, 24 августа.

Спасатели завершили поисковые работы в поселке Чаплино на Днепропетровщине, куда российская армия ударила ракетами. Количество погибших увеличилось до 25, из них двое – дети.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек.

Напомним, эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино. По его словам, скорее всего они могли перепутать место удара.

Фото: телеграмм-канал
Фото: телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"

Среди 22 погибших от ракет в Чаплино – двое детей

Среди 22 погибших от ракет в Чаплино – двое детей

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