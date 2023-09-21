Ракетный удар по Черкассам: появилось видео спасения людей из-под завалов гостиницы

По состоянию на утро идет спасательная операция, под завалами могут быть еще люди.
В Сети появилось видео спасения людей из-под завалов отеля в Черкассах, который потерпел ракетный удар утром 21 сентября.
Видео опубликовал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
"Черкассы. Видео спасения человека из-под завалов. Спасательная операция продолжается. Ищем пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами", — говорится в тексте под видео.
По состоянию на утро продолжается спасательная операция, под завалами здания, вероятно, еще находятся пострадавшие.
Напомним, в ночь на 21 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. По данным МВД, в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.
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