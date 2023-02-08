Ракетный удар по Черниговщине: целью России стали работники предприятия, один - погиб

По словам работников предприятия, под завалами разрушенного помещения могут еще находиться два человека.
На вечер 8 февраля известно, что в результате ракетного удара России по Семеновке на Черниговщине один погибший человек и двое — в тяжелом состоянии. Целью стали гражданские люди – работники местного предприятия.
Об этом рассказал глава Черновицкого ОВА Вячеслав Чаус.
"Там были гражданские люди. Это были работники предприятия. На сегодняшний день два человека доставлены в больницу. Продолжается разбор завалов. Там работают спасательные службы. К сожалению, один человек погиб", — сказал он.
По словам работников предприятия, под завалами разрушенного помещения могут, предварительно, еще находиться два человека.
Напомним, днем 8 февраля российские оккупанты ударили из авиации по населенному пункту в Черниговской области, выпустив две ракеты типа "воздух-земля". Ракеты выпустили два вражеских самолета, подлетевших к границе.
В оперативное командование "Север" уточнили, что ударили по промышленному зданию в Черниговской области. По предварительной информации, двое раненых доставили в больницу, еще трое находились под завалами разрушенного помещения.
Читайте также: