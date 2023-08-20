Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших выросло, что известно об их состоянии

В результате российского ракетного удара по Чернигову 19 августа погибли семь человек. Количество пострадавших выросло до 148. Из них в больнице остается 41 человек.

Об этом утром 20 августа сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

Он отметил, что было прооперировано 15 пострадавших.

Сейчас идет расчистка завалов в центре города. На месте атаки работают коммунальщики и правоохранители. Они обследуют близлежащие дома и документируют последствия удара.

По словам главы ОВА, повреждения в центре Чернигова получили более 500 жилищ в 60 домах, расположенных рядом с местом прилета.

Ракетный удар по Чернигову: что известно

Напомним, в полдень 19 августа российская армия нанесла удар по центру Чернигова, ракета попала в Драматический театр. В это время там проходила выставка дронов, а в центре города гуляло немало людей, некоторые возвращались из церкви с праздничными корзинами. Сам момент атаки РФ попал на видео.

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