Ракетный удар по Чернигову – количество жертв снова выросло

В Чернигове в результате ракетного удара оккупантов утром 17 апреля количество жертв выросло до 15 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В городе после ракетного удара по состоянию на данный момент известно о 61 пострадавшем, из них – три ребенка.

Из-под завалов спасли три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте удара также работают психологи ГСЧС, психологическая помощь оказана 53 людям.

Все, что известно о ракетных ударах по Чернигову – читайте в материале ТСН.ua.

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