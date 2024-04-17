Ракетный удар по Чернигову – количество жертв снова выросло

Оккупанты атаковали Чернигов ракетами.
В Чернигове в результате ракетного удара оккупантов утром 17 апреля количество жертв выросло до 15 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В городе после ракетного удара по состоянию на данный момент известно о 61 пострадавшем, из них – три ребенка.
Из-под завалов спасли три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
На месте удара также работают психологи ГСЧС, психологическая помощь оказана 53 людям.
Все, что известно о ракетных ударах по Чернигову – читайте в материале ТСН.ua.
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