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Ракетный удар по Чернигову: Маляр объяснила, почему Россия выбрала именно такую мишень

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ракетный удар по Чернигову: Маляр объяснила, почему Россия выбрала именно такую мишень

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр / Фото: Getty Images

Для врага важна эмоциональная составляющая: попасть как можно болезненнее, отметила Анна Маляр.

Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для украинцев.

Об этом сообщила Анна Маляр в Telegram, комментируя ракетный удар по Чернигову. Она объяснила, почему российские оккупанты избрали именно такую мишень.

"Россиян донимает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее", — написала она.

Маляр отметила, что было и такое, когда мероприятия проводились без публичного оглашения и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия.

"Публичные мероприятия — это всегда риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон — организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим)", — подчеркнула замминистра обороны. 

Маляр отметила, что сегодня нет безопасного места в Украине, надежно только в укрытии.

"Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", — подытожила она.

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.

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Дата публикации
Просмотры
1247
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