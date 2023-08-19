Ракетный удар по Чернигову – момент атаки попал на камеры видеонаблюдения

В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, как российская ракета атаковала Чернигов в субботу, 19 августа.

В результате атаки уже погибли семь человек, в том числе 6-летняя девочка.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев – ребенок в тяжелом состоянии.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке на Чернигов 19 августа (фото, видео).

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