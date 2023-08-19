Ракетный удар по Чернигову: оккупанты ударили по театру, где проходила выставка дронов – подробности, фото

Во время ракетной атаки по Чернигову в субботу, 19 августа, российские террористы попали по драмтеатру в центре города – там проходила выставка дронов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала журналистка Александра Денисенко с места происшествия.

"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", – сказала она.

Она также добавила, что, возможно, это была ракета "Искандер", но пока это не подтвержденная информация.

В приглашении на выставку организаторы мероприятия указали время, но не указали место его проведения. Посетители должны были заполнить форму Google, после чего получали всю дальнейшую информацию.

Приглашение на выставку дронов "Февральские птички".

Организатор выставки "Люті пташки" Мария Берлинская прокомментировала ракетный удар и подчеркнула, что как только в Чернигове объявили воздушную тревогу – мероприятие остановили и звучало объявлено о необходимости пойти в укрытие.

"К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все кто пошли в укрытие – целые. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара. Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями, место было предоставлено местными властями", — рассказала она.

Берлинская также подтвердила, что конкретное место проведения выставки сообщали только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. И все данные участников мероприятия предоставлены соответствующим органам.

"Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове", — резюмировала организатор выставки.

Однако в 14:02 в Telegram-канале пресс-служба Черниговского городского совета сообщили, что выставку не согласовывали с органами местных властей.

"Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе, с Черниговским городским советом не соглашалось. Никаких разрешений не предоставлялось", - говорится в сообщении.

Пресс-служба горсовета Чернигова не предоставляла разрешение на проведение выставки дронов в городе 19 августа 2023 года / Фото: скриншот

Ракетный удар по Чернигову

В Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По последним данным, в результате ракетного удара по центру Чернигова погибли шесть человек, среди них – один ребенок. Это девочка в возрасте 6 лет. Ранения получили 36 человек. В больницах находятся 11 человек, двое — в тяжелом состоянии.

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