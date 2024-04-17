Ракетный удар по Чернигову: реакция Кароль, Дорофеевой и других звезд на жестокие обстрелы города

Знаменитости раскритиковали очередной циничный поступок страны-агрессора.
Сегодня утром, 17 апреля, Россия цинично нанесла ракетный удар по Чернигову. Враг запустил по городу три крылатых ракеты "Искандер".
К сожалению, вражеские воздушные цели не удалось сбить. Ракеты попали по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, расположенным почти в центре Чернигова.
По состоянию на 12:00 известно о более чем 50 пострадавших. По состоянию на 11:30 сообщалось, что в результате вражеских обстрелов погибли 11 гражданских.
Украинские звезды отреагировали на циничный обстрел Россией Украины. Знаменитости осудили действия страны-агрессора, а также выразили соболезнования пострадавшим и родным погибших.
Никита Добрынин
Шоумен показал последствия вражеских обстрелов. Также ведущий рассказал о раненых и погибших.
"В ОВА сообщили, что РФ ударила по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – написал Добрынин.
Анна Саливанчук
Актриса рассказала о пострадавших и погибших. Также артистка показала жуткие кадры из Чернигова.
"Чернигов…", — коротко высказалась Анна.
Надя Дорофеева
Певица не была многословной. Артистка опубликовала в фотоблоге пост, где красным было написано "Чернигов", а также добавила смайлик в слезах.
Ольга Фреймут
Ведущая на английском языке написала о последствиях вражеских обстрелов Чернигова. Фреймут также подчеркнула, что это все произошло из-за России, которую нужно немедленно остановить.
"Сегодня (17 апреля – прим. ред.) утром в Чернигове много пострадавших от россиян. Это обычное утро в Украине", — высказалась ведущая.
Тина Кароль
Певица тоже не была многословной. Исполнительница еще раз напомнила, что Россия – это террористическая страна.
MamaRika
Артистка показала жуткие последствия вражеской атаки, где видно попадание ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.
"Не дают нам нормально жить!" – резко высказалась об оккупантах артистка.
alyona alyona
Исполнительница подчеркнула, что Россия продолжает совершать террор против мирного населения. В частности, 17 апреля страна-агрессор выпустила три ракеты по Чернигову и забрала жизни мирных жителей.
"Чернигов…Россия нанесла три ракетных удара по городу. Российский террор продолжается, враг продолжает бить по гражданскому населению. Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким", — написала певица.
Оля Полякова
Певица выразила свои соболезнования всем пострадавшим и родным погибших: "Чернигов…Мои искренние соболезнования семьям погибших и раненых".
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