Ракетный удар по Чернигову: реакция Кароль, Дорофеевой и других звезд на жестокие обстрелы города

Сегодня утром, 17 апреля, Россия цинично нанесла ракетный удар по Чернигову. Враг запустил по городу три крылатых ракеты "Искандер".

К сожалению, вражеские воздушные цели не удалось сбить. Ракеты попали по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, расположенным почти в центре Чернигова.

По состоянию на 12:00 известно о более чем 50 пострадавших. По состоянию на 11:30 сообщалось, что в результате вражеских обстрелов погибли 11 гражданских.

Украинские звезды отреагировали на циничный обстрел Россией Украины. Знаменитости осудили действия страны-агрессора, а также выразили соболезнования пострадавшим и родным погибших.

Никита Добрынин

Шоумен показал последствия вражеских обстрелов. Также ведущий рассказал о раненых и погибших.

"В ОВА сообщили, что РФ ударила по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – написал Добрынин.

Реакция Никиты Добрынина на обстрел Чернигова

Анна Саливанчук

Актриса рассказала о пострадавших и погибших. Также артистка показала жуткие кадры из Чернигова.

"Чернигов…", — коротко высказалась Анна.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Чернигова

Надя Дорофеева

Певица не была многословной. Артистка опубликовала в фотоблоге пост, где красным было написано "Чернигов", а также добавила смайлик в слезах.

Реакция Нади Дорофеевой на обстрел Чернигова

Ольга Фреймут

Ведущая на английском языке написала о последствиях вражеских обстрелов Чернигова. Фреймут также подчеркнула, что это все произошло из-за России, которую нужно немедленно остановить.

"Сегодня (17 апреля – прим. ред.) утром в Чернигове много пострадавших от россиян. Это обычное утро в Украине", — высказалась ведущая.

Реакция Ольги Фреймут на обстрел Чернигова

Тина Кароль

Певица тоже не была многословной. Исполнительница еще раз напомнила, что Россия – это террористическая страна.

Реакция Тины Кароль на обстрел Чернигова

MamaRika

Артистка показала жуткие последствия вражеской атаки, где видно попадание ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.

"Не дают нам нормально жить!" – резко высказалась об оккупантах артистка.

Реакция MamaRika на обстрел Чернигова

alyona alyona

Исполнительница подчеркнула, что Россия продолжает совершать террор против мирного населения. В частности, 17 апреля страна-агрессор выпустила три ракеты по Чернигову и забрала жизни мирных жителей.

"Чернигов…Россия нанесла три ракетных удара по городу. Российский террор продолжается, враг продолжает бить по гражданскому населению. Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким", — написала певица.

Реакция alyona alyona на обстрел Чернигова

Оля Полякова

Певица выразила свои соболезнования всем пострадавшим и родным погибших: "Чернигов…Мои искренние соболезнования семьям погибших и раненых".

Реакция Оли Поляковой на обстрел Чернигова

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