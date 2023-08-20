Ракетный удар по Чернигову: в ГСЧС рассказали детали трагедии (фото)

На месте ракетного удара России по Чернигову работало 56 спасателей и 12 единиц техники. Пожары, возникшие в здании драмтеатра, магазина и административного здания, были оперативно ликвидированы.

Об этом 20 августа рассказали в ГСЧС Украины.

"Проводились поисково-спасательные работы на месте разрушения крыши здания драмтеатра. Также были привлечены психологи ГСЧС, которые помогали пострадавшим в развернутом пункте оказания психологической помощи", – говорится в сообщении.

Спасатели также показали новые фотографии с места трагедии в центре Чернигова.

Ракетный удар по Чернигову / Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, в полдень 19 августа российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибли семь человек, среди них один ребенок. Число пострадавших возросло до 148. Из них в больнице остается 41 человек.

Россияне унесли жизнь шестилетней Софии Голинской. Девочка была единственной и долгожданной дочерью у родителей.

Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.

Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.

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