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Ракетный удар по Чернигову: в ГСЧС рассказали детали трагедии (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ракетный удар по Чернигову: в ГСЧС рассказали детали трагедии (фото)

Ракетный удар по Чернигову / Фото: ГСЧС

Террористическая атака унесла семь жизней, среди погибших шестилетний ребенок.

На месте ракетного удара России по Чернигову работало 56 спасателей и 12 единиц техники. Пожары, возникшие в здании драмтеатра, магазина и административного здания, были оперативно ликвидированы.

Об этом 20 августа рассказали в ГСЧС Украины.

"Проводились поисково-спасательные работы на месте разрушения крыши здания драмтеатра. Также были привлечены психологи ГСЧС, которые помогали пострадавшим в развернутом пункте оказания психологической помощи", – говорится в сообщении.

Спасатели также показали новые фотографии с места трагедии в центре Чернигова.

Ракетный удар по Чернигову / © ГСЧС
Ракетный удар по Чернигову / Фото: ГСЧС
Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС. / ©
Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, в полдень 19 августа российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову. В результате атаки погибли семь человек, среди них один ребенок. Число пострадавших возросло до 148. Из них в больнице остается 41 человек.

Россияне унесли жизнь шестилетней Софии Голинской. Девочка была единственной и долгожданной дочерью у родителей.

Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС. / ©
Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.
Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС. / ©
Ракетный удар по Чернигову/Фото: ГСЧС.

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Дата публикации
Просмотры
665
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