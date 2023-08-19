Ракетный удар по Чернигову: возросло количество жертв

В Чернигове обнаружено тело еще одной жертвы российского ракетного удара. Неузнаваемая женщина. Число погибших возросло до семи.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии. На крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. На месте работает 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и две криминалистические лаборатории.

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по центру Чернигова. Есть погибшие, включая детей.

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