Ракетный удар по "Десне" 2022 года: почему десятки военных до сих пор считаются пропавшими без вести

Журналисты утверждают, что расследования по нарушениям в воинской части просто умолчали.

В результате ракетного удара РФ по учебному центру "Десна" в Черниговской области 17 мая 2022 года 68 военных были признаны пропавшими без вести. Родственники до сих пор надеются найти своих близких или хотя бы остатки их тел, а служебная проверка установила возможные нарушения руководства части.

Об этом говорится в статье "УП".

В результате удара известно о 63 погибших, 39 – раненых, еще 68 признали пропавшими без вести, часть которых со временем также была признана погибшими, отмечают в издании.

Некоторым семьям отдали фрагменты близких тел, подтвердив совпадение ДНК. Около 20 семей в год после обстрела признали своих близких-защитников погибшими через суд. Однако до сих пор остаются такие, кто все еще продолжает поиск своих родных. В издании отмечают, что именно отсутствие тел и стало причиной, почему многие военные получили статус "пропавших без вести".

"Там прилетело в скопление людей. В эпицентре прилета людей разорвало на атомы", – объясняет собеседник "УП" в правоохранительных органах.

Так, военного Андрея Лукьянчука сначала признали пропавшим без вести.

"Мне сказали, что его нет ни среди живых, ни среди мертвых, ни среди раненых. Я позвонила заместителю командира "Десны". Он мне сказал: "А что ты хочешь от меня услышать? Он испарился". Я ему говорю: "Вам позволяет совесть такое говорить?", – рассказывает сестра бойца Виктория Полищук.

Семья Лукьянчука в августе 2022 года получила сообщение о совпадении их ДНК с двумя фрагментами тела.

"Нам позвонили и сказали: езжайте забирать, там две ноги от колена до пятки", – говорит сестра военного Лукьянчука.

Служебные нарушения в "Десне"

Конечно, в преступлении прежде всего виновата Россия. Но родственники погибших задают вопрос, могло ли командование воинской части предотвратить такое количество жертв. Официально родственникам говорят, что в казармах "Десны" было 250 человек. По информации издания, семьи рассказывают слухи от уцелевших побратимов о 2 тысячах военных, заселенных на момент трагедии.

Журналисты УП узнали, что расследование в "Десне" действительно установило нарушение.

В частности, речь идет о несоблюдении требований рассредоточения личного состава для его сохранности. Ответственность якобы возлагается на трех человек: руководителя "Десны", его заместителя — начальника штаба и оперативного дежурного. Однако ГБР ответило, что дела по "Десне" не ведет.

В командовании Сухопутных войск, которым подчиняется "Десна", эту информацию не прокомментировали.

Ранее ТСН.ua собрал самые кровавые преступления России против украинцев с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Напомним, что 18 марта 2023 года в учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли 4 украинских военных. Никакие подробности об обстоятельствах, при которых погибли военнослужащие, не сообщали.