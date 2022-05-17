Ракетный удар по Десне: в ГСЧС сообщили количество погибших и раненых

Российские оккупанты утром 17 мая произвели ракетный обстрел поселка Десна Черниговской области, в результате чего погибли 8 человек, 11 травмированы.
Известно, что в Десне работает военный учебный центр ВСУ.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области, пишет "УНИАН", однако не уточнили, было ли попадание именно в военный объект.
"По состоянию на 11:00 в результате ракетных обстрелов 8 человек погибли, 11 травмированы. На месте продолжают работать медики и спасатели", — отметили в ведомстве.
Напомним, 17 мая ранним утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна Черниговской области. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил о погибших и раненых, однако их количество не уточнил.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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