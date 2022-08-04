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Ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты разрушили практически 60 домов, появились фото последствий

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Ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты разрушили практически 60 домов, появились фото последствий

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине.

Оккупанты 4 августа обстреляли Днепропетровщину. Били по Никопольскому и Криворожскому районам. В результате чего разрушены дома, инфраструктура и автотранспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, россияне ночью обстреляли жилые кварталы Никополя. Всего оккупанты повредили почти 60 жилых домов, автомобили, инфраструктуру предприятия, линии электро- и газоснабжения, солнечные панели.

“Также оккупанты обстреляли пгт Широкое Криворожского района. В результате обстрела получила ранение местная жительница. Повреждены жилые дома и инфраструктура предприятия. На месте происшествия работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют”, — рассказали в прокуратуре области.

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Напомним, что в ночь на 4 августа в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

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