Ракетный удар по Днепропетровщине: оккупанты разрушили практически 60 домов, появились фото последствий

Оккупанты 4 августа обстреляли Днепропетровщину. Били по Никопольскому и Криворожскому районам. В результате чего разрушены дома, инфраструктура и автотранспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, россияне ночью обстреляли жилые кварталы Никополя. Всего оккупанты повредили почти 60 жилых домов, автомобили, инфраструктуру предприятия, линии электро- и газоснабжения, солнечные панели.

“Также оккупанты обстреляли пгт Широкое Криворожского района. В результате обстрела получила ранение местная жительница. Повреждены жилые дома и инфраструктура предприятия. На месте происшествия работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют”, — рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что в ночь на 4 августа в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

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