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Ракетный удар по Днепру: Филатов сообщил, что количество погибших увеличилось

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3911
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Днепру: Филатов сообщил, что количество погибших увеличилось

Фото: Associated Press

Поисковая операция продолжается.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 44%.

Об этом он 17 января написал на своей странице в Facebook.

"Я здесь. Уже 44 погибших", — коротко сообщил мэр.

Кого достали из-под завалов спасатели – пока неизвестно. Поисковая операция продолжается.

Напомним, в Сети появилось полное видео момента попадания российской ракет и Х-22 в жилой многоэтажный дом в Днепре, снятое на видеорегистратор.

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Дата публикации
Просмотры
3911
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