Ракетный удар по Днепру: Филатов сообщил, что количество погибших увеличилось

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 44%.

Об этом он 17 января написал на своей странице в Facebook.

"Я здесь. Уже 44 погибших", — коротко сообщил мэр.

Кого достали из-под завалов спасатели – пока неизвестно. Поисковая операция продолжается.

Напомним, в Сети появилось полное видео момента попадания российской ракет и Х-22 в жилой многоэтажный дом в Днепре, снятое на видеорегистратор.

Удар по дому в Днепре: что происходит на месте трагедии 16 января

Читайте также: