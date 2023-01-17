Ракетный удар по Днепру: Филатов сообщил, что количество погибших увеличилось

Поисковая операция продолжается.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру увеличилось до 44%.
Об этом он 17 января написал на своей странице в Facebook.
"Я здесь. Уже 44 погибших", — коротко сообщил мэр.
Кого достали из-под завалов спасатели – пока неизвестно. Поисковая операция продолжается.
Напомним, в Сети появилось полное видео момента попадания российской ракет и Х-22 в жилой многоэтажный дом в Днепре, снятое на видеорегистратор.
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