Ракетный удар по Днепру: из-под завалов извлекли тело погибшего местного жителя

Российские оккупанты во время утреннего удара по Днепру 26 ноября убили человека. Тело погибшего извлекли из-под завалов.

Россияне, нанесшие 26 ноября ракетный удар по Днепру, убили человека. Тело погибшего извлекли из-под завалов.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Субботний удар россиян по Днепру унес жизни одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов. В ходе атаки пострадали 13 человек. Трое все еще в больницах”, – рассказал Валентин Резниченко.

Что известно о ракетных обстрелах Днепра

Россияне во время ракетной атаки накрыли в городе жилой квартал. Оккупанты разрушили несколько частных домов, под завалами могли находиться люди. В результате вражеской атаки пострадали 13 человек.

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