Ракетный удар по Днепру: количество погибших в многоэтажке выросло

Под завалами ищут более пропавших 40 человек.

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре выросло до 29.

Об этом 15 января сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и его советник Наталия Бабаченко в эфире телемарафона.

Сегодня спасатели достали из-под завалов женщину, получившую сильное переохлаждение. Она находилась там около 20 часов.

"Пока она в больнице, в реанимации. Однако кроме переохлаждения у нее никаких повреждений нет. Также в больнице находятся более 30 раненых, 12 – в тяжелом состоянии, среди них – один ребенок", – рассказала советник главы Днепропетровской ОВА.

Она добавила, что к спасательной операции привлечены более 500 спасателей и около 100 единиц техники.

Ракетный удар по Днепру

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, по состоянию на 15:30, было известно о 73 травмированных человека, из них 13 детей. Продолжают искать под-завалами 43 человека.

По предварительной информации, в доме разрушены 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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