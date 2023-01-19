Ракетный удар по Днепру: количество погибших выросло, в тяжелом состоянии ребенок и двое взрослых

По уточненной информации, российская ракета, которая ударила по многоэтажке в Днепре, унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

80 человек ранены. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. В результате был разрушен весь подъезд. В одной из квартир погибла почти вся семья Фигурных. Из семи находившихся в квартире родственников спасти удалось только одну женщину — она в реанимации.

Эта фотография облетела социальные сети: история супругов, выживших после попадания ракеты в Днепре

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