Ракетный удар по Днепру: нашли фрагменты тела еще одного погибшего ребенка

Поисковая операция продолжается, ищут еще одного пропавшего без вести ребенка.

На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По состоянию на 13:00 ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.

Напомним, в ночь на 29 сентября Россия ударила ракетой по жилому району Днепра. Целились оккупанты в расположенный рядом автовокзал. В Сети появились жуткие фото и видео последствий ракетного удара.

Ночные обстрелы Украины на 29 сентября: по Днепру, вероятно, ударили сверхзвуковыми ракетами

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