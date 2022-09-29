Ракетный удар по Днепру: под завалами ищут детей

Россияне целились в автовокзал в Днепре.

На месте ракетного удара в Днепре спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними ищут без вести пропавших детей семи и девяти лет.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Из-под завалов одного из поврежденных домов удалось спасти девочку 12 лет.

"Россияне целились в автовокзал, недалеко от него осталась воронка диаметром семь метров, повреждено здание. Пострадали, как всегда, 61 частный дом, один многоэтажный, десятки автомобилей, повреждена линия электропередачи, в результате чего 220 абонентов пока без света", — отметил Тимошенко .

Напомним, в результате ракетного удара погибли минимум три человека, среди них — ребенок. Еще пятеро – ранены.

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