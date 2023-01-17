Ракетный удар по Днепру: сколько людей остаются пропавшими без вести после завершения поисков

Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 потерпевших.

В Днепре по состоянию на 17 января еще не идентифицированы 15 тел погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

"Без вести пропавшими остаются 20 человек, четверо из которых — дети. Не идентифицированы 15 тел погибших", — отметил он.

Клименко добавил, что пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунствами оформляют родственники. Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться.

Стоит отметить, что ранее в ГСЧС сообщили о завершении на месте ракетного удара в Днепре поисково-спасательной операции, продолжавшейся 69 часов.

Так, по состоянию на 13:00 17 января известно, что:

спасены 39 человек, из них 6 детей

погибли 44 человека, из них 5 детей

травмировано 79 человек, из них 16 детей

получено 47 сообщений о безвестно исчезнувших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, 14 января российские террористы во время 12-й массированной атаки по Украине попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом там была полностью уничтожена одна из секций дома, под завалами оказались жители многоэтажки, из которых 44 человека — погибли. Среди погибших есть целые семьи.

Россияне ударили по жилому дому противокорабельной ракетой Х-22. Это также подтвердили в Министерстве обороны Великобритании, где добавили, что ракеты Х-22 непригодны для высокоточных ударов.

Такую ракету может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации. СБУ уже установила фамилии причастных к военному преступлению россиян.