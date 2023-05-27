Ракетный удар по Днепру: спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов

В Днепре чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов здания медицинского учреждения, разрушенного в результате ракетного удара оккупантов 26 мая.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения после завершены", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру 26 мая

В пятницу армия России нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты попали в больницу. Кроме того, пострадала ветеринарная клиника.

По состоянию на утро 27 мая известно о 32 пострадавших, 13 человек – в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли.

Три человека, которые могли быть в здании в момент "прилета", остаются пропавшими без вести. Спасатели обнаружили под завалами фрагменты тел.

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