Ракетный удар по Днепру: существенно возросло количество раненых, спасение продолжается

В результате российского ракетного удара по Днепру 14 января количество пострадавших возросло до почти 60 человек, среди которых 12 детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 14 января. 19.40. Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них – дети..." – говорится в заявлении.

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Глава области добавил, что спасательная операция продолжается.

Напомним, во время массированного российского ракетного налета на Украину 14 января оккупанты атаковали многоквартирный дом в Днепре. Вражеским ударом разрушен подъезд дома.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. По поводу пострадавших, сначала было известно про 27 человек, которых забрали в больницу.

Комментируя этот теракт, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нужно исключить Россию из Совбеза ООН.

Ракетный удар по Днепру: россияне ударили по жилой многоэтажке

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