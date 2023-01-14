Ракетный удар по Днепру: у Зеленского отреагировали на попадание ракеты РФ по многоквартирному дому

Предварительно, десять раненых. Двое из них – дети.

В Офисе президента отреагировали на ракетный удар россиян по многоквартирному дому в Днепре 14 января, в результате чего по меньшей мере один подъезд разрушен полностью.

Об этом написал глава ОП Анрий Ермак.

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"Попали в многоквартирный дом в Днепре. Россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения", – заверил Ермак.

Напомним, 14 января, во время масштабной воздушной тревоги российские кафиры целенаправленно попали ракетной в многоквартирный дом в Днепре. В результате ракетного удара известно о десяти раненых. Среди них есть дети.

В Офисе президента сообщили, что по состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек. Операция по разбору разрушенного дома и поиску людей продолжается.

Угроза ракетных обстрелов по всей Украине!

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