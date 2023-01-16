Ракетный удар по Днепру: в ГСЧС обновили информацию о последствиях обстрела девятиэтажки

В Днепре, где РФ 14 января обстреляла девятиэтажку, по состоянию на утро 16 января известно уже о 35 погибших людях, среди которых 2 ребенка, и о 75 травмированных (из них 14 детей).

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что информация о еще 35 человек пока неизвестна.

"По состоянию на 08:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 35 человек (из них 2 ребенка), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших людях (из которых пребывание 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется)", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавила, что развернули 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления. Всего к работам привлечены 577 человек и 103 ед. техники, из них от ГСЧС — 155 человек и 39 ед. техники.

Ракетный удар по дому в Днепре

Напомним, 14 января во время очередной массированной атаки РФ вражеская ракета прилетела в жилой дом в Днепре, разрушив целый подъезд и убив мирных жителей.

В настоящее время идет поисковая операция. По предварительной информации, в результате удара РФ 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

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