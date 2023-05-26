Ракетный удар по Днепру: в ГСЧС рассказали о трагедии в больнице и последствиях атаки

Во время ракетного удара по Днепру российские оккупанты четко разрушили трехэтажное здание медицинского учреждения. После чего произошло возгорание на площади в 1000 "квадратов".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, при обстреле загорелось здание, в которое попала российская ракета, также произошел пожар в расположенном рядом помещении.

Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 1000 квадратных метров.

“В одноэтажном здании ветеринарной клиники площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасательные подразделения уже его ликвидировали. На месте погибли два человека, еще 23 — травмированы, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. Всего от ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 52 спасателя и 18 единиц техники”, — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян.

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