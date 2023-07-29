Ракетный удар по Днепру: в ОВА рассказали о ситуации на месте "прилетов" (фото)

В результате ракетных ударов россиян 28 июля пострадали 9 человек, среди которых – двое детей.

В Днепре по состоянию на утро 29 июля ликвидируют последствия ракетных ударов, которые Россия нанесла вечером 28 июля. На месте работают чрезвычайники и коммунальщики.

Как сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, жилищный комплекс, в который попала ракета, весь имеет повреждения. Один из домов комплекса разрушен с 9-го по 13-й этаж. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди обошлось без погибших.

Ситуация в Днепре к утру 29 июля. Фото: Общественное.

Ситуация в Днепре к утру 29 июля. Фото: Общественное.

По обновленной информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, из-за атаки повреждены четыре дома поблизости. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и три административных сооружения и семь автомобилей.

Ракетный удар по Днепру

28 июля армия РФ обстреляла Днепр и ударила по жилой многоэтажке и административному зданию. Там возник пожар на площади в 100 квадратных метров. В результате обстрела россиянами Днепра пострадали 9 человек, среди которых двое детей.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование по факту по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: