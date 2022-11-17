Ракетный удар по Днепру: в ОВА сообщили о последствиях и раненых, среди которых ребенок

Россия 17 ноября снова атаковала Украину, есть попадание в объекты инфраструктуры в Днепре и Одесской области.

В Днепре в результате ракетной атаки врага ранены по меньшей мере пять человек, среди них и 15-летняя девочка.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, все раненые находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Он также отметил, что на предприятии, куда попала ракета россиян, продолжается сильный пожар, повреждены, расположенные неподалеку жилые дома.

"Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Атака продолжается. Будьте в безопасных местах", – написал он.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа и что в Днепре оккупанты попали в "Южмаш".

"Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш"", — сказал глава украинского правительства.

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Напомним, что утро 17 ноября в Украине снова началось с воздушной тревоги и массированной атаки РФ. Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой и Одесской областях. В Киеве, по предварительным данным, силы ПВО сбили две крылатые ракеты. Украинская ПВО также сработала в Киевской, Сумской и Винницкой областях.

В Днепре и Одесской области, к сожалению, враг попал в объекты инфраструктуры.

Воздушная тревога продолжается – красная вся Украина, кроме оккупированного РФ Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

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