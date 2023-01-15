Ракетный удар по Днепру: в результате атаки погибли два волонтера – что известно

14 января из-за ракетной по Днепру погибли две женщины, которые занимались волонтерством.

В субботу, 14 января, во время ракетной атаки по жилому дому в Днепре погибли две женщины – Ирина и Ольга – они были стоматологами и волонтерами. Во время атаки России женщины шли в спортзал, расположенный недалеко от дома.

Об этом " Суспільному " рассказала коллега женщин Наталья.

Наталья познакомилась с девушками во время волонтерского проекта "Тризуб". Ирина и Ольга оказывали бесплатную стоматологическую помощь военным.

Ольга ездила как волонтер в Карловку, что под Песками Донецкой области, и бесплатно лечили украинских бойцов.

"Знаете, волонтеры разные бывают, кое-кто поможет, чтобы сказать, что я волонтер. А девушки постоянно помогали, стоило только попросить. Они и на базе волонтерского центра лечили, а также брали пациентов и обслуживали в клиниках, где работали", – рассказывает Наталья.

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Фото/Facebook: Artem Pohil

Как рассказал друг Ольги Игорь, женщина начала заниматься волонтерством еще до полномасштабного вторжения. С 2016 года они работали с мобильной стоматологией в Широкино, возле Мариуполя. После 24 февраля переехали в Днепр.

Ольга также помогала девушкам, которых привезли из плена в Днепр.

Коллега Ирины и Ольги – Артем, возглавляющий клинику, в которой в последнее время работала Ирина, и раньше – Ольга, рассказал, что похороны погибших пройдут в среду.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

В субботу, 14 января, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре, полностью разрушив один подъезд. По состоянию на данный момент известно о смерти 25 человек. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

Предварительно, разрушены 72 квартиры, повреждены – более 230 квартир.

оккупанты атаковали многоэтажку ракетой Х-22. Приказал обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху.

В воскресенье, 15 января, около 11:30 в Днепре спасатели достали 27-летнюю девушку, которая была из-под завалов более 20 часов.

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