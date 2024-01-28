Ракетный удар по Днепру: в Воздушных силах рассказали, чем оккупанты атаковали город

В Днепре днем 28 января был слышен взрыв – работала противовоздушная оборона. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в Днепровском районе защитниками из ПВК "Восток" была уничтожена вражеская ракета.

Как отметили в Воздушных силах, ПВО уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 28 января ударила ракетами по Мирнограду на Донетчине. В результате вражеской атаки ранены трое мирных жителей, среди которых 15-летний парень.

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