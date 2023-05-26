Ракетный удар по Днепру: во время взрыва пострадали двое маленьких детей

Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

Во время ракетного удара по больнице в Днепре российские оккупанты травмировали двоих детей. В настоящее время они находятся на лечении.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", — рассказал Сергей Лысак.

Напомним, что в результате ракетного террора загорелись два здания. Огонь охватил 500 "квадратов". Изуродованы также автомобили, которые стояли рядом с медучреждением. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки.

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