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Ракетный удар по Днепру: во время взрыва пострадали двое маленьких детей

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2905
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Днепру: во время взрыва пострадали двое маленьких детей

В результате ракетной атаки пострадали дети

Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

Во время ракетного удара по больнице в Днепре российские оккупанты травмировали двоих детей. В настоящее время они находятся на лечении.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые", — рассказал Сергей Лысак.

Напомним, что в результате ракетного террора загорелись два здания. Огонь охватил 500 "квадратов". Изуродованы также автомобили, которые стояли рядом с медучреждением. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки.

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Дата публикации
Просмотры
2905
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