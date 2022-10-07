Ракетный удар по домам в Запорожье: количество погибших выросло до 11

Из под-завалов удалось вытащить и спасти 21 человека.

К утру 6 октября армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по многоэтажкам в Запорожье. По состоянию на утро 7 октября количество погибших возросло до 11. Спасателям удалось спасти 21 жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В настоящее время идет проведение аварийно-спасательных работ на месте разрушенных жилых домов. Почти полсотни спасателей разбирают завалы.

По одному адресу из-под разрушенного пятиэтажного жилого дома деблокированы восемь погибших. Спасены шесть человек, из которых пятеро раненых госпитализированы.

Фото: ГСЧС в Запорожской области

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших людей. спасатели спасли 15 человек, из которых восемь госпитализированы.

Фото: ГСЧС в Запорожской области

Ракетный удар по Запорожью

Войска агрессорки России к утру 6 октября обстреляли ракетами центральную часть Запорожья. В городе вспыхнули пожары и разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами.

В ГСЧС сообщили, что ракетных ударов было семь. Их нанесли, когда люди еще спали. Сначала было известно об одном погибшем. Впрочем, по мере разборки завалов эта цифра росла.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми и добавил, что "российский вопрос необходимо решить раз и навсегда".

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