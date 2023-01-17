Ракетный удар по дому Днепра: Зеленский сообщил о решении о помощи пострадавшим

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в результате ракетного удара по многоэтажке Днепра.

Об этом глава государства проинформировал в Сети после заслушанного доклада о разрушенном российской ракетой здании в Днепре.



Так, 17 января завершен разбор завалов и поисково-спасательная операция. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. Травмы разных степеней тяжести получили 79 человек, в том числе 16 детей. Всего в доме проживало около 1700 человек. В здании повреждены 230 квартир, полностью разрушены – 72.

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"Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии", – сообщил Зеленский.



Он добавил, что также проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств и установлению всех причастных к этому преступлению России против гражданских.



"Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", – заверил президент.

Ракетный удар по Днепру: что известно

Напомним, российские оккупанты 14 января нанесли ракетный удар по многоквартирному дому Днепра, убив в результате теракта в общей сложности 45 человек. Самой младшей жертве РФ – мальчику Никите – не было и года.

Вражеская атака разрушила целую секцию дома, так что спасатели три дня искали под завалами живых людей, а также тела погибших. По состоянию на 17 января поисково-спасательная операция была остановлена. Неидентифицированными остаются 15 тел погибших.

Заметим, что многоэтажка была атакована противокорабельной ракетой Х-22. На сегодняшний день у Украины нет возможностей сбивать ракеты такого типа.

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