Ракетный удар по дому культуры в Лозовой: Синегубов сообщил детали и показал фото последствий "русского мира"

В пятницу, 20 мая, российские войска выпустили три ракеты по Лозовой Харьковской области. Две ракеты украинским силам удалось сбить, одна попала в Дом культуры, после чего в помещении возник пожар.

По данным главы области Олега Синегубова, в результате удара пострадали 8 человек, среди раненых – девочка 11 лет.

О деталях ракетного удара рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и опубликовал фотографии последствий.

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Он сообщил, что все пострадавшие от вражеского удара находились рядом с помещением, получили осколочные ранения. 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Синегубов отметил, что пожарные возгорания ликвидировали. В результате взрыва пострадали также многоэтажки рядом.

ФОТО: Олег Синегубов/Telegram

ФОТО: Олег Синегубов/Telegram

"Нет никаких сомнений, что кафиры целили непосредственно в Дом культуры. Недавно отреставрированный, был одним из крупнейших в Харьковской области — большой зал здания рассчитан на 1078 мест. Разрушенный оккупантами Дом культуры мы отстроим, а российских преступников привлечем к ответственности! Обязательно", – написал председатель Харьковской области.

Напомним, что российские кафиры 20 мая ударили по центру города Лозовая Харьковской области, в результате чего ранены.

Впоследствии на вражеские обстрелы отреагировал украинский президент Владимир Зеленский и показал видео момента "прилета" российской ракеты в Лозовой.

В Лозовой ракетный удар разрушил дом культуры

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