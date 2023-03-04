Ракетный удар по дому в Запорожье: количество погибших возросло

В пятницу, 3 марта, спасатели деблокировали еще одного погибшего из-под завалов дома в Запорожье, в который попала вражеская ракета. Количество жертв возросло до 7.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области.

Спецслужащим удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать. В пункт обогрева вблизи места взрыва обратились 225 граждан, 92 человека получили психологическую помощь.

"По состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому. Сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы потенциальных пострадавших, демонтируют разрушенные строительные конструкции. Коммунальные службы убрали уже 333 тонны останков здания", — говорится в сообщении.

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Над ликвидацией последствий ракетного удара работают 110 человек и 21 единица техники.

Напомним, россияне ударили ракетой по многоэтажке в центре Запорожья в ночь на 2 марта. Утром пятницы, 3 марта, спасатели рассказали, что деблокировали 5 погибших. Но позже стало известно о росте числа жертв до 6, говорится в ТСН. Поисковые работы продолжаются, ведь под завалами могут еще находиться до десяти человек, среди которых и младенец.

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