Ракетный удар по дому в Запорожье: завершен разбор завалов многоэтажки, 13 погибших

Российские террористы в ночь на 2 марта ракетами обстреляли многоэтажный жилой дом в Запорожье. На месте трагедии погибли 13 человек, еще 5 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Чиновник сообщил, что спасатели завершили разбор завалов многоэтажного жилого дома. На месте трагедии россияне убили 13 мирных людей – мужчин, женщин, маленького ребенка. Еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

Из-за ракетных обстрелов многоэтажки в Запорожье 6 марта объявлен Днем траура.

"Также сообщаем, что завтра в горсовете назначена встреча с жителями пострадавшего дома на ул. Независимой Украины, 67. Если у кого-то из жильцов этого дома еще нет данной информации, то мы вас приглашаем — приходите завтра, на 11 утра", — написал Куртев.

Отметим, что накануне в Сети публиковали жалобы жителей Запорожья, что якобы местные власти не предложили пострадавшим временное жилье.

Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье

Российские террористы в ночь на 2 марта ракетами обстреляли 5-ти этажный жилой дом в городе Запорожье. Ранее ракета С-300 попала в многоэтажку, уничтожив от 2 до 5 этажа.

На месте трагедии несколько дней работали спасатели, разбирая завалы. Известно, что среди 13 погибших есть семья переселенцев — мужчина, женщина и их 8-месячный ребенок.

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