Ракетный удар по "Эпицентру" в Харькове: Зеленский эмоционально обратился к партнерам

После ракетного удара РФ по гипермаркету "Эпицентр" Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить достаточное количество ПВО.

Об этом украинский президент сказал в видеообращении, опубликованном на официальной странице.

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"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов. Я благодарю лидеров, которые нас действительно поддерживают, действительно видят, что каждое решение в поддержку Украины есть решение на защиту и спасение жизней", — сказал глава государства.

Зеленский назвал ракетный удар по гипермаркету "проявлением российского безумия".

"Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что ранены, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", – подчеркнул он.

Напомним, днем 25 мая Россия нанесла ракетный удар по Харькову, атаковав гипермаркет "Эпицентр". По данным местных властей, внутри помещения могло быть несколько сотен человек.

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