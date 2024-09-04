Ракетный удар по гостинице в Краматорске: прокуроры рассматривают версию целенаправленной атаки по журналистам

Правоохранители рассматривают версию целенаправленной атаки на гостиницу "Сапфир" в Краматорске в ночь на 25 августа. В здании находились иностранные журналисты.

Об этом сказала представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает "Радио Свобода".

Согласно информации специалистов-взрывотехников, россияне применили для удара баллистическую ракету "Искандер-М".

Пока идет судебная взрывотехническая экспертиза обломков ракеты, прокуроры Донбасса выясняют, откуда ее запустили.

"Прокурорами и органами досудебного расследования направлены соответствующие запросы в отдельные учреждения: ответы на них помогут нам узнать возможное место запуска ракеты, направление ее движения и траекторию. Эти данные помогут нам вычислить, кто именно совершил эту атаку по мирному населению. Одна из версий следствия – это была целенаправленная атака по зданию гостиницы", – сказала Медведева.

По ее словам, проверяют и вероятность корректировки удара по гостинице. Органы досудебного расследования пытаются узнать эту информацию в ходе досудебного расследования.

"После его завершения мы уже можем говорить о каких-то результатах и говорить, были ли так называемые наводчики огня", – сказала она.

Накануне сообщалось, что вражеская армия в ночь на 25 августа нанесла ракетный удар по гостинице в Краматорске, где находились иностранные журналисты. Некоторые из них получили тяжелые ранения. А журналист Reuters Иван Любыш-Кирдей оказался в критическом состоянии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Среди ночи россияне ударили по Краматорску! Разрушена гостиница, где останавливались журналисты

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