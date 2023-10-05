Ракетный удар по гражданским в Харьковской области: под завалами могут быть люди

Уже известно о 50 погибших.

В результате ракетного удара 5 октября страной-террористкой РФ по селе Гроза Купянского района Харьковской области под завалами могут находиться люди.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Возможно, под завалами находятся 5-7 человек, но дайте время. Мы достаточно быстро работаем. Техники достаточно и тяжелой техники... Если там есть люди внутри, под завалами – мы сможем их в кратчайшие сроки деблокировать", — отметил он.

На сегодня известно о 50 погибших, среди которых ребенок.

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Ракетный удар по кафе Харьковской области.

В четверг, 5 октября, россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

В кафе, которое россияне уничтожили под Купянском, происходили поминки за односельчанцем.

Для атаки на кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области, россияне могли использовать управляемую авиационную ракету или фугасная бомба.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.