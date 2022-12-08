Ракетный удар по Харьковщине 8 декабря: количество пострадавших возросло

Одна из ракет попала в жилой дом.
Российские террористы в четверг, 8 декабря, обстреляли ракетами Харьковской области. Часть ракет сбила ПВО, однако одна из них попала в жилой дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Часть российских ракет сбили силы ПВО. Одна из ракет попала в частное домовладение, к сожалению, известно еще о 3 раненых: мужчине и двух женщинах. Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте", — сообщил Синегубов.
Напомним, вечером, 8 декабря, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. После этого в регионе прогремели взрывы. Оккупанты попали в жилой дом. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии количество пострадавших возросло.
Ракетные обстрелы Украины
Россия с 24 февраля обстреливает Украину ракетами. Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной раде Украины Федор Вениславский рассказал, что с 24 февраля российскими террористами было уничтожено 38 тысяч жилых домов, 2719 учебных и более 1250 медицинских учреждений.
С 10 октября Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В последний раз россияне нанесли массированный ракетный удар 5 декабря. По Украине выпустили 70 ракет, из которых 60 удалось сбить.
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