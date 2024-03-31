Ракетный удар по Харьковщине: бригадный генерал юстиции сообщил о последствиях

Угроза повторных ударов остается как Харькову, так и области.

Днем 31 марта российская армия нанесла ракетный удар по селу в Змиевском районе Харьковской области. Предварительно известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

"Находитесь в укрытии. Угроза повторных ударов остается для города и области", — призвал Мельник.

Ранее, 28 марта, в Харьковской области в результате российского обстрела села Моначиновки Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.

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