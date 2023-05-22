Ракетный удар по Харьковщине: оккупанты ранили ребенка

Получил ранение 10-летний мальчик. Он госпитализирован в больницу.

В результате вражеского ракетного удара по Изюмщине (Харьковская область) ранен 10-летний ребенок.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным следствия, 22 мая ночью оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.

Обстрел Изюмщины Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, враг выпустил по городу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.

Прокуроры совместно со следователями изюмского РУП ГУНП в Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны врага.