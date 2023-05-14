Ракетный удар по Харьковщине с ЗРК С-300 – в ОВА рассказали о последствиях и разрушениях

Российские захватчики в ночь на 14 мая снова атаковали ракетами город Харьков и область, предварительно, с ЗРК С-300.

О последствиях удара рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Так, в Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

В поселке Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. Обошлось без пострадавших.

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За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В результате вражеского обстрела из РСЗО "Смерч" г. Купянск повреждено частное домовладение.

В с. Хатнее Купянского района обстрелами повреждено по меньшей мере четыре частных жилых дома, произошел пожар. Ранена и была госпитализирована 43-летняя женщина.



В с. Огурцово Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере три жилых дома.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг целился по инфраструктурному объекту в городе.

Обстрел Харькова велся из Белгородской области РФ ракетами системы С-300.

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