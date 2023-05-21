Ракетный удар по Харьковщине: в ОВА рассказали о "прилетах" и пострадавшем

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковщину из С-300.

Российские террористы в воскресенье, 21 мая, в очередной раз обстреляли село Циркуны под Харьковом. Одна из ракет попала в землю, есть пострадавший местный житель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ОВА сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по с. Циркуны Харьковского района.

"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове и области сегодня объявили воздушную тревогу. После этого там слышали взрывы.

Отметим, что 18 мая Россия ракетами обстреляла село Циркуны под Харьковом. На месте трагедии погиб 52-летний мужчина.

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