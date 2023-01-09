Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Харьковщине: все что известно о трагедии в Шевченково (фото, видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3292
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Харьковщине: все что известно о трагедии в Шевченково (фото, видео)

Фото: Олег Синєгубов

Россия утром выпустила ракеты по мирному рынку.

Утром 9 января Россия нанесла удар по Харьковской области. Под обстрелом оказался поселок Шевченко, ракеты попали в рынок. В результате российского террора погибла женщина. Еще семь мирных жителей были ранены, среди них ребенок.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

По предварительной информации, враг ударил по Харьковщине из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

На месте происшествия работают спасатели. Пока известно об одной погибшей 60-летней женщине. Ее тело достали из-под завалов. Она была владелицей мясного магазина на рынке.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Семь пострадавших госпитализировали. Среди них 13-летний ребенок, внучка погибшей женщины.

В результате ракетного удара рынок был разрушен. Повреждены магазины, разбиты окна в жилых домах рядом с местом взрыва.

В офисе президента Украины показали фото и видео последствий российского ракетного удара. На снимках видно, как спасатели извлекают из-под завалов погибшую женщину.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

"Очередной террор наших людей в начале недели. Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез. Но эти фото должны видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании", — прокомментировал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Оказывался в эпицентрах взрывов и пережил вражескую атаку на харьковский терминал

Оказывался в эпицентрах взрывов и пережил вражескую атаку на харьковский терминал

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3292
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация