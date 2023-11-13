Ракетный удар по Харькову: чем атаковали оккупанты и какие последствия

В воскресенье вечером, 12 ноября, около 19:23, Россия нанесла ракетный удар по Шевченковскому району Харькова, предварительно с ЗРК С300.

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, после ракетного удара зафиксировано попадание в землю возле одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет.

Он также добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать прифронтовые и пограничные населенные пункты области.

В частности, под огнем оккупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.

Напомним, 12 ноября в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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