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Ракетный удар по Харькову: что известно о мальчике, погибшем под завалами

Ракетный удар по Харькову: что известно о мальчике, погибшем под завалами

Последствия удара / Фото: Facebook/ГУ ДСНС Украины в Харьковской области

На месте продолжаются спасательные работы.

В результате авиаудара РФ по Харькову по состоянию на 05:35 погиб ребенок, пострадали 34 человека, из них один — ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Мальчику, которого убила страна-террористка, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Медики более получаса осуществляли реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Соболезнования родным", — написал он.

"Разрушен подъезд девятиэтажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди", — говорится в сообщении ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Спасены три человека.

Напомним, 30 октября российские оккупационные войска нанесли удар КАБом по Харькову, в результате чего был разрушен почти целый подъезд в многоэтажке.

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