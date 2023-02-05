Ракетный удар по Харькову: что известно об утренних обстрелах города (фото, видео)

В воскресенье, 5 февраля, около 8 утра, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и в Харькове. Позже появилась информация о ракетной атаке на город.

ТСН.ua собрал все, что по состоянию на сейчас известно о ракетном ударе по Харькову.

После объявления воздушной тревоги глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жители города находиться в укрытиях, поскольку оккупанты начали ракетный удар по городу.

Впоследствии в Харькове прогремели взрывы, стало известно о "прилете" в центре города.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город двумя ракетами С-300. Снаряды попали по Киевскому району Харькова.

После этого появилась информация о пострадавших в результате ракетного удара. Так, спикер Нацполиции Харьковщины Елена Баранник сообщила, что ранения получили четверо жителей жилого дома и охранник университета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова в 8:20. Оккупанты обстреляли город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения, пострадал охранник.

Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

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