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Ракетный удар по Харькову: эксперт указал на интересный момент, которого никто не заметил

Ракетный удар по Харькову: эксперт указал на интересный момент, которого никто не заметил

Ракетная атака на Харьков 23 января 2024 / Фото: МВД

Оккупанты запускали ракеты по приграничным зонам, чтобы ПВО было трудно их перехватить.

Судя по видео, распространяемому в Сети с момента прилета по жилому дому в Харькове, Россия атаковала город ракетами Х-22/32.

Это заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ее характерное оперение и мощность визуально оцениваемого под тонну взрыва дают основания это утверждать. То есть российские кафиры применяют эти ракеты в пограничной зоне для уничтожения городов. В принципе именно то, чем они уже давно занимаются по всей Украине", — написал он. 

Второй момент, на который указал Коваленко, во время сегодняшней атаки ракеты шли по приграничным зонам, где нет систем ПВО, соответственно, цели трудно перехватить.

"И об этом прекрасно известно оккупантам. Это обстоятельство еще раз поднимает вопрос о передаче Украине достаточного количества батарей ЗРК Patriot или SAMP/T, для закрытия хотя бы для начала городов-миллионников", — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным правоохранителей, по состоянию на 18:50 в результате утреннего обстрела Харькова пострадали 65 человек, из которых 8 человек погибли, 57 ранены.

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